古勝：內房物管股打孖上

7月底美國聯儲局議息，此前傳來美國總統特朗普擬提名兩名新理事入局。看來在多番施壓聯儲局主席鮑威爾仍不得要領之下，特朗普正採取行動增加其於局內的影響力。貨幣政策服務政治的後果，也許可以延續當前的美股牛市，但中長期對經濟造成的傷害會有多大，美國人要自求多福！



周三港股波幅唔到兩百點，且大部分時間偏軟，但實際上不斷有重磅股逆市做好，反映資金並未有離場，繼續積極部署。市場繼續押注憧憬美國減息，息口敏感的本地地產股周三(3日)做好，恒隆地產(00101)、新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)、信和置業(00083)及新世界發展(00017)皆逆市升逾1%。領展房產基金(00823)一度高見98.2元，屬半隻地產股的港鐵公司(00066)股價創新高53.2元。



香港銀行同業拆息持續上升，呢次唔可以再賴半年結效應，新的理由係資金開始為下半年兩隻大型新股作準備。雖然全球最大的啤酒企業要在港上市，但晒士咁大，業務只是製銷啤酒，估值上能有多大憧憬？全球飲料高增長市場喺內地，現成有家內地大啤酒品牌──青島啤酒(00168)任買，所以老古對於認購呢隻大型傳統新股暫時興趣唔大。



有大型新股要登場，半新股熱炒預熱。周三見隻中煙香港(06055)炒到上28.5元，之後又掟番落15.1元，波幅嚇死人，成交仲大過股王騰訊控股(00700)！老古周三話，呢隻股回吐跌到落15元有支持，果然準！不過小弟都係純粹以其力保百億市值作推敲，冇收到咩肥田「料」！預計呢隻股15至20元喺一個主要派貨區，跟炒要識執生！



受到中煙的帶動，兩隻半新股鷹普精密(01286)及銀濤控股(01943)亦落鑊炒，純睇人氣跟炒，唔使要太多理由，但沾手最好都係即日鮮，得唔得到即日埋單計數，盡量唔好過夜，且須嚴守止蝕位。



內地6月財新服務業PMI降至52，乃3月以來新低。基本上，下半年內地要繼續加大力度維穩經濟，除了加大減稅降費力度之外，資本市場的表現對消費信心起到事半功倍之效，故料下半年A股及內地樓市都會穩步向好，至少嚟緊「金九銀十」內房銷情值得期待。近日見到華潤置地(01109)及中國海外(00688)股價均有異動，其中潤地短線有勢挑戰4月初高位37.35元，回吐初步支持在34.3元。



不過，若然睇好下半年內房股表現，除咗可以押注龍頭內房股之外，老古都係鍾情物業管理股，皆因可受惠內房氣氛，但屬輕資產少咗高負債的風險。物管股當中，中海物業(02669)係實力之選，相信好快又會踢穿52周高位4.44元；周三股價再創歷史新高的碧桂園服務(06098)一度見過19.1元，有貨的話，守住10日線(18元)可繼續安坐順風車。



東方產經專欄作者 古勝



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