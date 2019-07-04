林嘉麒：幣策趨鬆　不妨買金等發市

G20利好消息未對港股有太大鼓舞作用，周二只有1.17%的升幅，遠較預期乏力，日內最高只見過28,959點，連29,000也未見過。人民幣經歷過周一反彈後，周二再度轉弱，成為大市由高位回吐的主因。儘管短期投資氣氛未見太踴躍，幸好昨日市場再增加「放水」機會的氣氛。



7月其中的一個焦點是美國聯儲局減息的可能性，市場亦關注聯儲局理事的未來人選。特朗普早已對聯儲局不滿，認為要繼續放水，認為鮑威爾行為阻礙美國經濟增長。他早前提名過Stephen Moore 和Herman Cain，惟最後觸礁。



今次提名Christopher Waller和Judy Shelton，前者是聖路易斯聯儲行行長布拉德(James Bullard)旗下的研究主管，布拉德是6月議息中唯一支持減息的人；而Judy Shelton是特朗普非正式顧問的經濟學家，曾公開表示聯儲局應該減息。兩人負面因素較小，成功走入聯儲局機會高，未來人選是鴿派，市場認為持續減息機會高也屬正常。



另一方面，歐洲央行行長一職亦有新動向。國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德(Christine Lagarde)獲歐洲理事會提名出任下任歐洲央行行長，接替今年10月任期屆滿的德拉吉(Mario Draghi)。拉加德接替德拉吉，可能是比鴿更加鴿。德拉吉任內多次進行放水動作，拉加德一直言聽計從，百分百支持。



因此，有理由相信拉加德未來會傾向採取寬鬆貨幣政策。拉加德儘管沒有央行經驗，也非經濟學者出身，惟擔任IMF總裁期間，經歷過大大小小的金融危機，雷曼事件、歐債問題、英國脫歐等，展示了她在歐洲多國游走的能力。再者，英國脫歐仍在過程中，意大利或會再搞事。某程度上，拉加德就任後要大力鞏固的不但止是歐元區，而是環球投資者的信心。



兩地財金官員人士是鴿派，變動應該獲得投資者認同，未來聯儲局或歐洲央行大多以較寬鬆的政策取向，融資成本低有利經濟也有利股市，整體上可以樂觀情況去看，相信股指短線低位有支持，反覆再試29,500點機會大。近日金價期貨已見高位1,440美元水平，某程度上反映投資者對於未來貨幣寬鬆的預期。上一次金價在1,400美元水平以上已經是7年前的事，相信金價「一係唔發市，發市玩幾年」，大家可以部署一下。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)



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