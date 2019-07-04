金曹：負面消息無礙好友加倉

最近兩天，筆者接收了海量的私訊，很明顯大家相當關注七一佔領立法會事件，正反的論據，各種陰謀論和猜測皆有之。其中一則講佔領者預備了12死士等警察清場，寫得好像武俠小說那樣傳奇，明顯係誇張失實。對於這種以武力佔領政府大樓的事，無論佔領者的目標多麼高尚，但一旦出現使用過於激烈的手段，很容易失控卻是不爭的事實。



由於佔領者曾經表示要參考2014年3月18日爆發的太陽花學運，當年台灣學生先佔領立法會，要求政府撤回兩岸貿易服務法，5日後試圖佔行政大樓結果被武力驅趕，之後繼續佔領立法會抗議，至4月10日和平結束離場，總共搞咗23日，算是成功阻擋了立法。



如果參照本港上次佔領中環事件，要求普選行政長官，總共搞咗79日，結果無功而退。當時恒指調整大約1,500點，今次由於香港政府其實已經表示停止《逃犯條例》修訂，「200萬+1」人其實已經可算勝利，局面應逐漸回復平靜才合理，以6月28,519點收結計算，估計7月結算唔會跌多過1,500點，加上人民幣似乎靠穩，及預期聯儲局減息，7月結算高於27,000點機會大，即7月Short Put 26800、Long Put 26600，基本上月賺3厘，或年息36厘機會很大。



見到一些經驗較淺的操盤見到莊嚴的立法會如打過仗之後的模樣，心驚膽戰想做淡，其實是被感情蓋過了理智。因為除了見到6月尾G20峰會前，29000CALL非常活躍，也見到期指加倉，以及期權「縮窩」的情況。大戶其實一早已覺得香港6月9日及6月26日的大型和理性遊行已經光榮勝利，所以放心做好倉買上。以引伸波幅18計算，樂觀可見約1,400點升幅到接近3萬點大關。希望大家收拾心情，7月可以突破29,400阻力向上。以轉倉時期權盤推算，29,000至29,400應有短線壓力，希望下星期可以突破。畢竟升市是比較令人高興的。



傳統升20%叫做技術牛市，如果要變番做牛市，那就要由2018年10月的24,540點升20%，打穿29,448目標價才算成功。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)



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