莫開偉：科創板啟動　引發新股認購潮

目前，科創板過會企業已達到31家，其中16家提交註冊，15家已註冊生效並將陸續上市。



伴隨科創板第一隻新股華興源「打新」結果出爐。這些天，開通科創板交易許可權的投資者數量增加迅猛，目前符合適當性要求的投資者戶數約有320萬戶。據科創板第一股華興源創公布的資料，約有276萬戶投資者參與「打新」，而適格投資者目前有效開戶超過290萬戶，其中不少投資者意在「打新」。



作為個人投資者，目前有多種方式參與「打新」，分別為通過網上申購直接參與科創板、投資公募基金產品，通過網下申購，以及通過銀行理財，而銀行理財投資科創板以打新基金為主。同時要注意，通過網絡申購直接參與科創板「打新」的個人投資者需滿足兩個條件：申請許可權開通前20個交易日證券帳戶及資金帳戶內的資產日均不低於人民幣50萬元，以及參與證券交易24個月以上。



可以預見，後期參與科創板投資者數量還會有所增加，將掀起科創板「打新潮」；同時更要看到科創板給投資帶來無限潛力。目前全國320多萬適格投資者，除了在A股市場繼續收穫投資成果之外，又增添了一條新的投資管道，可喚醒更多投資者參與中國資本市場投資的激情和熱情，無疑對打破當前中國資本市場低迷態勢將起到有效的提振作用。



不僅如此，還催生了新的為科創板服務的投資職業，拓寬了新的投資管道。為配合科創板交易許可權及兩融業務的開通，不少券商的營業部在其崗位設置上作了一些有針對性的調整，也誕生了一系列新的職業，如「科創板專員」、「科創板講師」等。這些職位目前的重點工作主要包括講解交易規則、安排網下打新註冊、進行風險提示等幾個方面，即為券商自身展業帶來便利，有利於增強市場競爭力；同時也方便了參與科創板投資的廣大投資者操作，使廣大投資者在開戶、交易等方面享受到高效的金融服務。



中國地方金融研究院研究員 莫開偉



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