訪孔子出生地　黃國英山東旅行如常操盤

唔講唔知，原來豐盛金融資產管理董事黃國英(Alex)每年都會請一班公司同事去旅行，慰勞吓辛苦工作嘅大家，而絲絲就收到風今年佢哋嘅行程叫做山東「儒學之旅」，估計佢哋係想感受一吓萬世師表孔子故鄉嘅濃厚文化氣息。



今次係Alex親自挑選行程，上周末出發，當中佢特登安排同事們入住一間高端溫泉酒店。佢話，由於山東天氣涼爽，最適合浸吓溫泉，消除疲勞，所以儒學為虛，嘆下私家風呂先至係重點！



佢哋呢次旅程途經青島、濟南、泰安及孔子出生地曲阜，行程總共五日四夜，當中更參觀咗唔少孔聖舊迹景點，例如孔子像、大學堂同孔廟等。最過癮當然唔少得體驗博大精深嘅儒家文化，Alex更同一班同事大玩Cosplay，搖身一變做孔子嘅學生，喺大學堂嘅老師指導下，抄寫論語，同體驗非物質文化遺產「尼山食禮」，唔知Alex有咩深刻嘅得着呢？



不過，正所謂「學而不思則罔，思而不學則殆」。秉承住孔子精神嘅Alex自然唔會有遺教誨，怠慢事業，所以佢喺旅程中仲要繼續操盤，睇實港股市況。不過，佢就話好在最後一晚有得浸溫泉，先可以爽完繼續衝！



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