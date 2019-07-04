溫灼培：硬脫歐風險升　英鎊續尋底

現在距離本月22日，英國保守黨黨魁選舉愈來愈接近。誰接任黨魁亦將自動成為英國首相。最新民調顯示，主張硬脫歐的約翰遜依然遙遙領先。如約翰遜上台並推行硬脫歐，可想像對英鎊又或整體英資產價格將帶來龐大壓力。由於全球不少投資者在英國也購有資產，英國資產價格假使一旦大跌對全球投資市場帶來的衝擊大家實在不能忽視。



約翰遜上台，增加英國硬脫歐風險不利英鎊前景，這點相信大家投資者也可理解。但現問題是，就是現外長侯俊偉上台，其邁向硬脫歐的機會率也在提升中。侯俊偉最初是支持軟脫歐，並曾公開警告如英國硬脫歐將會是「政治自殺」。但隨着民意要求英國要盡早脫歐，迫使侯俊偉也承諾要在今年10月底期限前脫離歐盟。



由於從現在到10月底時間倉卒，難與歐盟達成新協議，令市場開始擔心不論誰人成為英國首相，英國硬脫歐風險也高。這解釋英鎊一直壓在1.25美元邊支持位的原因。技術上，英鎊1.28美元阻力龐大，基礎因素淡。



恒生銀行首席市場策略員 溫灼培



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