王昕媛：醫藥股投資者胃納漸增

上周本欄推薦的美團點評(03690)繼續大幅跑贏市場，G20峰會過後，中美局勢貌似緩和，市場風險偏好上升，大家把倉位加起來。醫藥行業這輪加倉特徵明顯，受中美貿易摩擦的企業，負面擔憂減少，同時最新出台的政策較溫和，傳統仿製藥藥企加倉同樣明顯。



7月1日我們看到，期待已久的重點藥物監控目錄名單出台，其中第一批名單包括20個品種藥品。就數量和品種來看，20個品種不算多，而且涉及的藥品批文671個，涉及的企業20多家，比之前市場預期的要溫和的多，比如神經節苷脂類似的產品，石藥集團(01093)的恩必普也不在內，市場早前的擔憂亦可隨之消除。



現在來看，本次目錄裏面，受影響最大的是四環醫藥(00460)，有7個產品在目錄裏面，包括：腦苷肌肽注射液、馬來酸桂呱齊特注射液、曲克蘆丁腦蛋白水解物注射液等。但是消息出來後，四環股價是沒有跌反而升，說明結果比市場預期的好。第二個最受影響是復星醫藥(02196)，有4個產品進入目錄，包括小牛血清去蛋白注射液、注射用前列地爾乾乳劑等。



還有3家企業受輕微影響。當中有石藥集團，旗下奧拉西坦(商品名：歐來寧)進入目錄，預計對總銷售收入10%有影響。另外，中國生物製藥(01177)旗下的前列地爾(商品名：凱時)在目錄之列，不過以2018年業績來看，銷售佔比4%。第三家是麗珠醫藥(01513)，旗下的鼠神經生長因子以2018年業績來看，銷售佔比5%。因此，整體影響輕微，我們認為，近期醫藥政策均較溫和，建議短期可以繼續加倉醫藥股。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)



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