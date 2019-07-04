東方日報B1：港經濟預測再遭下調　全年料僅增1.8%

今年上半年中美貿易關係緊張，打擊香港消費意欲及外貿。香港大學香港經濟及商業策略研究所3個月內，兩度調低本地全年經濟增長預測至1.8%，降幅共1個百分點，遠遜去年的3%增幅。經濟師認為，中美貿易摩擦暫紓緩，下半年香港經濟或改善，惟上半年表現低迷，全年計勢差過去年。



香港大學發表報告預計，今年第2季的實質本地生產總值(GDP)增長為1.3%，較第1季的0.6%為高，又展望未來季度將會有輕微改善，預期第3季將回升至增長1.6%。事實上，該機構在4月曾將香港全年的經濟增長預測，由年初的2.8%下調至2.3%。



不過，中信銀行國際首席經濟師廖群表示，香港今年經濟較去年差是不爭的事實，主因受制於基數問題，加上中美貿易戰，以及中國經濟增長放緩等因素影響，本地的出口業首當其衝。



但他認為，港大的全年經濟預測過低，因為目前中美貿易戰沒有升級，並且有機會好轉，即使計及近日的政治事件，相信僅拖累GDP減少0.1至0.2個百分點。該行預測本港全年經濟增長達2.2%。



華僑永亨銀行經濟師李若凡亦指，目前該銀行仍然維持全年GDP增長2.1%的預測，高於港大的預測數字，但若未來的季度經濟數據，如第1季般差，該行可能會下調增長預測，惟機會不大。她解釋，相信基數效應在下半年會減弱，下半年經濟增長在數字上理應較上半年高。



她續稱，如果美國不再額外對中國3,000億美元貨品開徵關稅，貿易戰的影響會逐漸被市場消化。



同時，她認為，美國聯儲局已實施寬鬆政策，相信全球其他央行亦會跟隨，又預期美國今年會在7月、9月及12月減息，累計下調0.75厘，中國亦有機會在年底時因應經濟情況推出寬鬆政策，對香港經濟會有一定的提振作用。



事實上，政府早前公布的出口及零售數據，今年首5個月按年跌幅分別為2.5%及1.8%，表現差強人意。作為經濟支柱之一的零售業不濟，當中高價產品的珠寶鐘錶類別銷售更是「重災區」。



太子珠寶鐘錶集團主席及行政總裁鄧鉅明表示，在貿戰陰霾下，公司今年首5個月生意按年跌15至20%，6月稍有好轉，令跌幅收窄至約10%。他續稱，中美貿易關係有轉機，加上基數因素，料下半年生意錄單位數跌幅，惟目前香港政治氣氛差，有機會打擊來港旅客數量，因此僅以「不太好、亦不太差」來形容零售前景，保守估計今年整體生意跌幅在一成以下。



另邊廂，鐘錶界老行尊的天寶鐘錶主席梁青華亦稱，中美貿易戰緩和對零售業屬利好消息，料可改善整體消費氣氛，惟相信未必可即時反映出來。他估計今年鐘錶業銷售仍要按年出現雙位數的跌幅，形勢難以扭轉。



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