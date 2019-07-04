陳蓓敏：市況向好　揀權重股搭順風車

G20峰會上，中美兩國元首碰面，雙方願意把加徵關稅事宜暫且放下，雖然市場對特朗普善變態度有所警惕，但緊張關係起碼有所紓緩。正當美國收緊對伊朗制裁之際，中國透過外交部軍控司司長表示，將繼續向伊朗進口石油，此舉也容易成為美國向中國施壓藉口。



上周18家大型銀行通過聯儲局次輪壓力測試，並計劃增加派息和回購股份。此舉不但獲得投資者歡迎，更且顯示金融巨企實力雄厚。歐洲股市亦見受惠中美貿談氣氛改善而做好。



正當大家對2019年金融市場悲觀之際，各大主要股票市場出奇地皆有不俗表現。美股當然不用多說，內地股市上半年也平均累升逾兩成。港股上半年也升約10%。踏入第3季，估計上半場應有動力向上試探29,300水平，下半場宜留有實力。目前策略宜揀權重股。騰訊控股(00700)、港交所(00388)和友邦(01299)皆是熱選。



國企指數重返11,000點關口，可惜力度不足，需穩守才可試下一站11,500位置。投資者近日風險胃納提高，新股認購氣氛亦見熾熱。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082；作者、客戶持有港交所；客戶持有騰訊、友邦)



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