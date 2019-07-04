盧曉暘：美元高位震盪　減息力度料弱

上周五美元指數出現了明顯反彈，技術上其實早露端倪，因為匯價跌至保力加通道下線時開始回穩，而且美匯下半年進入整固震盪機會較高，波動範圍在95至98之間。



為甚麼美元指數會在高位震盪呢﹖市場現在不是說美聯儲下半年會降息兩次，每次25個基點嗎？當然這可能性不能完全排除，暫時來說，縱然特朗普希望美國大幅降息以支撐股市，爭取明年連任，但美聯儲主席鮑威爾指並沒有條件需要大幅降息，巨頭角力之下，估計下半年美國減息都是一次起兩次止的可能性較高。



現時據CME美聯儲觀察顯示，7月31日美聯儲減降息25個基點已超過70%概率，即是說基本上市場行情已大部分反映了這個情況，即使美聯儲真正減息也不可能對美元帶來新一輪下跌浪，反而需要留意聯儲局會後聲明，如果鮑威爾再次重申不必大幅減息的論調，反而會刺激美元上升，但美聯儲也不可能在這種經濟有下滑迹象，中美貿易戰持續的情況下加息，所以下半年在美匯指數在高位震盪十分合理。



另一邊廂美元的走勢也要看7月25日的歐洲央行議息會議，近期行長德拉吉已經兩度提示市場，下半年可能減息以應對環球經濟下行。



所以未來兩周十分關鍵，如果歐央行公布的經濟數據持續走弱，在利率決議前相關官員已可能放鴿提示7月或之後歐央行會有降息動作，也是另一股在95至96水平上支撐美匯指數的力量。



近期英鎊走勢明顯偏弱，未來關鍵日子在7月23日，英國保守黨將會公布黨魁選舉結果，現在估計前外相約翰遜當選機會十分高，其硬脫歐立場隨時是英鎊下半年走勢的地雷。近期英國公布的經濟數據也轉差，基本面上英鎊中期下跌的機會遠比上升大。



英鎊的20日線處於60日線之下已超於40個交易日，目前仍在中期下跌行情之中運作。周一英鎊美東收盤價已跌破了20日線及見5日的低位，基本上確定結束了從六月中以來的反彈勢頭，進入新一輪下跌行情的概率十分高，可先看1.244美元。反之，如短期內匯價升破1.27，才可否定上述看法。



外匯分析師 盧曉暘

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