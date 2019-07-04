美股收市：道指升179點　三大指數齊破頂

中美貿戰憂慮緩和，加上投資者預期聯儲局即將減息，刺激美股收市做好，三大指數齊創收市新高。道指收報26,966點，升179點或0.67%，創收市新高；標指收報2,995點，升22點或0.77%，連升5日，並且連續3日創收市新高；納指收報8,170點，升61點或0.75%，亦創收市新高。



美國周四(7月4日)為獨立日，美股和其他所有金融市場休市一天；周三(3日)美股則提前3小時收市。



板塊方面，消費股領市上漲，消費品生產商寶潔(P&G)、運動品牌Nike全日分別升2.3%和1.44%，前者為道指表現最佳成分股。科技股普遍向好，思科系統全日升1.84%；蘋果公司上漲0.83%；Facebook亦升1.13%。



數據方面，有「小非農」之稱的美國6月ADP私人職位增長10.2萬個，少過市場預期的14萬個。根據利率期貨，市場已幾乎肯定本月底將會減息。接下來投資者將關注周五(5日)的美國6月非農就業報告，由於這是聯儲局本月議息前的最後一份就業報告，如果數據令人失望，市場對減息0.5厘的預期會升溫。



另邊廂，現任國際貨幣基金組織(IMF)總裁、主張大規模放水的拉加德獲歐洲議會提名，接任今年10月退任的德拉吉，成為歐央行行長。雖然相關提名仍有待歐洲其他相關部門批准，但料最終觸礁機會極微。這意味到包括歐美在內，全球主要央行有望繼續維持寬鬆貨幣政策。



展望後市，巴克萊美股策略主管Maneesh Deshpande表示，隨着中美貿易戰「停火」，投資者情緒變得樂觀，股市正醞釀「小泡沫」，大有可能出現「融漲」(melt-up)，預計標指有65%機會再升10%。



「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人。



他指出，除了中美貿易戰緩和，市場仍有兩大因素可導致「融漲」，分別是聯儲局減息及經濟增長其實只是溫和放緩。在通脹仍低企下，聯儲局減息只是「買保險」，根據往績，股市會升得更多。



值得留意的是，縱使美股屢創新高，但美國企業盈利恐未如理想。在7月15日當周起，華爾街會踏入業績期，令人擔心的是，已披露盈利展望的113家企業當中，有77%或87家公司發出盈利警告，為2006年有紀錄以來第2差，僅次於2016年首季。



另外，目前已是2019年7月，由於美國首季經濟有增長，而截至6月30日止的第2季也極大機會有增長，已追平1991年3月至2001年3月、長達120個月、經歷了40季的史上最長經濟增長紀錄。這意味着美國將刷新經濟最長擴張期紀錄。

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