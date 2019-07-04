【早晨評論精點】金曹：負面消息無礙好友加倉

財經評論：金融開放存風險 應對首要強監管

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金曹：負面消息無礙好友加倉

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陳蓓敏：市況向好 揀權重股搭順風車

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楊俊文：人幣看貶限制港股升幅

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林嘉麒：幣策趨鬆 不妨買金等發市

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莫開偉：科創板啟動 引發新股認購潮

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溫灼培：硬脫歐風險升 英鎊續尋底

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陳正犖：英國料提早大選 鎊匯恐試1.24

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【名家筆陣】徐燦傑：反洗黑錢程序要跟足

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盧曉暘：美元高位震盪 減息力度料弱

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