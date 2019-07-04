蠟筆小新食品遭控股股東減持19%股份　股價曾漲8%

蠟筆小新食品(01262)公布，控股股東Alliance Holding以總代價約1.47億港元，向青島韻摯豐盈股權投資基金合夥企業出售公司約19.64%股份。完成交易後，Alliance Holding於公司的持股量，將由45.97%降至26.33%。



該股一度漲8.88%，高見0.49元，最新報0.48元，仍升6.67%。



公司與買方擬建立戰略聯盟，買方將利用其在青島市食品行業中的上下游資源、整合國內及或國際食品行業資源，為公司注入新的業務及資產；亦可引入適當投資者投資公司，以提供額外財務資源，支持公司的業務拓展。



公司認為，與買方建立戰略聯盟將為公司轉型為中國的綜合零食供應商提供一個機遇。公司亦擬在青島萊西市設立整合新舊業務的總部。



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