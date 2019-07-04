【市前重點睇】油價反彈　比特幣升穿1.2萬美元

●美匯指數企96.76，離岸人民幣(CNH)高見6.8834，港匯升至7.7975，圓匯企107.77，歐元跌至1.1288，英鎊於1.258水平上落。金價回落至1,417美元。油價反彈，布油高見64.01美元，紐油升上57.26美元。道指期貨突破27,000點關。虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)升穿1.2萬美元。



●美國總統特朗普發文批評中國與歐洲操縱匯率，呼籲美國要採取對等做法。



●美國國家經濟委員會主席庫德洛表示，中美貿易團隊未來1周將通過電話進行會談。



-白宮貿易顧問納瓦羅稱，貿易代表萊特希澤將「很快」與中國國務院副總理劉鶴會面，討論貿易問題。



-美國5月份貿易赤字按月擴大8.4%至555億美元，為5個月來最多，主要是入口跳升3.3%，創2015年以來最大增幅，期內對華貿赤擴大12%至301億美元。



-傳在中美雙方恢復貿易談判後，中國考慮購買少批量美國農產品以示善意，不過購買數量或不及以往。購買的產品或包括大豆、玉米和豬肉。



●日媒報道，傳惠普、戴爾、微軟和亞馬遜考慮將部分生產遷出中國，而聯想集團、宏碁(Acer)和華碩電腦亦考慮轉移生產的計劃。



●美股三大指數齊創收市新高。道指收報26,966點，升179點或0.67%；標指收報2,995點，升22點或0.77%；納指收報8,170點，升61點或0.75%。 https://bit.ly/2xr7MKs



●港股ADR指數收報28,858點，升3點。



●美國10年期國債孳息率跌2.42點子，報1.9498厘。



●美國6月份ADP私人職位增長10.2萬個，少過市場預期的14萬個；至於5月的增幅，則由2.7萬個向上修訂至4.1萬個。



●美國上周首次申領失業救濟人數減少8,000人，至22.1萬人，少過預期的22.3萬人；前周止持續申領人數亦減少8,000人，至168.6萬人，多過預期的167.5萬人。



●美國6月份ISM非製造業指數由5月的56.9點降至55.1點，為近兩年最低，並低於市場預期的56點，顯示服務業擴張速度放慢，部分反映就業市場降溫。



●即月恒生指數夜期收報28,997點，升71點，高水142點，成交14,196張。



●紐約期金收報每安士1,420.9美元，升0.9%，創2013年5月以來收市新高。



●紐約期油收報每桶57.34美元，升1.09美元或1.94%；布蘭特期油收報每桶63.82美元，升1.42美元或2.28%。



●英國富時100指數收報7,609點，升50點或0.66%；法國CAC指數收報5,618點，升41點或0.75%；德國DAX指數收報12,616點，升89點或0.71%。 https://bit.ly/2Xkzi6Z



●外媒引述消息稱，德意志銀行計劃大規模收縮投資銀行業務，其可能導致高達50億歐元的重組成本，並可能使該行今年錄得淨虧損。



●法國央行行長德加洛指出，不要懷疑歐洲央行必要時增加刺激措施的能力，絕不會無計可施。



●【睇圖明晒】香港經濟今年真係好大鑊？ https://bit.ly/2JaJZ8l



●華置持恒大股份半年，「帳輸」13.3億。 https://bit.ly/2Xrjog0



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