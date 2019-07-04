【股民熱話】香港樓價繼續高企　地產股冇得輸？

雖然香港經濟增長自去年末季已連續兩季放緩，但樓價還是反覆向上，5月股市大跌，二手樓價指數卻升至歷史高位，至6月首兩周才現輕微調整，之後又連續兩周回升。擺在眼前的事實是，樓價繼續逆經濟景氣而行，樓價冇得跌！



到底6月份社會動盪，對樓價影響，會否在稍後公布的市場數據浮現，不得而知。惟從最近樓市成交可見，雖然成交量不太多，但成交價還是企硬的居多，那憧憬樓價回落，顯然是有點不切實際。



說到底，大家要明白兩個現實。首先，香港樓市供應依然嚴重不足應付需求；其二，美國聯儲局下半年減息機會大，歐洲央行亦已放話可能會再減息甚而再進行量化寬鬆，澳、紐等央行更已率先減息。各大央行減息，大開印鈔機，投資物業的利息成本低企兼具保值作用，將對樓價起到一定的支持作用，這些因素都在抵銷經濟不景所帶來的負面影響。



當各大央行以減息放水來刺激經濟的作用遞減，銀紙貶值，磚頭有價。也許要再現金融危機，又或者中短期土地供應上有重大突破，否則，暫不見得樓價有大跌的誘因。



迎面而來是減息浪潮，揸現金蝕章，樓價或有調整，但將會有序進行，幅度亦有限。若然有樓自住，就安份守己繼續住，唔好諗住估頂沽樓揸現金，免得銀紙貶值又要搵樓住，兩頭蝕一殼眼淚；若然有能力負又擔得起，低息環境下，自置物業安居仍然可取。



至於地產股，昨日(7月3日)表現逆市上升，主要都係憧憬減息。展望下半年料有逾30個新盤開售，共涉1.5萬伙(https://bit.ly/2KxBG8w )，相信發展商會把握減息潮，積極銷售樓盤套現。銷售前景佳，加上地產發展股普遍財務狀況穩健，下半年表現有望跑贏大市(地產發展股板塊表現：https://bit.ly/2Ehm8P1 )。旗下擁多個鐵路上蓋物業發展項目未來可供推出招標的港鐵公司(00066)，身價水漲船高，昨日股價又再創新高，有貨可以繼續穩坐釣魚船，冇貨上車有心唔怕遲！



東方產經專欄作者帥哥



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