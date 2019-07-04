【Monash大學區現樓】墨爾本豪宅Vanguard 首期低至23萬港元

澳洲墨爾本向來屬留學熱門地方，不過當地宿位難求，而現時澳元水低水，造就於當地置業好時機。已屆現樓的Vanguard，只需步行3分鐘直達澳洲八大學府Monash大學，由殿堂級建築設計公司Fender Katsalidis打造，可飽覽Caulfield馬場開揚景觀。買家不但可即買即住，更可享5年各5厘租金保障，實現「以房養學」，項目首期低至23萬港元，呎價則由3,240港元起，是次更特別為海外買家提供樓價5%印花稅津貼，最高可節省20萬港元。



毗鄰大學區的向來是物業升值的關鍵，皆因墨爾本的大學宿位出名「爭繃頭」，以Monash大學的Clayton及Caulfield兩大校區為例，僅提供2,800個宿位，但每年卻有近5萬名學生申請，中韱難度有如香港人抽居屋，因此「落選」的學生唯有投身私人租賃市場。值得注意的是，澳元近日持續徘徊於低水，投資者可以利用匯率優勢，變相可以用「優惠價」置業，一來可以待樓市長遠升值，二來到匯率回升時又可以賺取差價，絕對是賺到盡之選。



「以房養學」指的是家長將物業收益補貼子女升學費用的概念，近年在墨爾本十分流行。而Vanguard 鄰近Monash大學，步行又可至火車站及超市等生活配套，租盤自然長期有價有市。而投資者於這類大學區置業，既可以解決子女海外升學時的住宿問題，亦可以將單位分租賺取收入，物業長遠更有升值潛力。



Vanguard地理位置優越，位於商業及住宅區，距離市中心僅15分鐘車程。由市中心出發，只需數個站即可到達樓盤所在區域，而火車站沿線亦有多個受歡迎的優質區域，包括South Yarra及Toorak等。



區內配套成熟，一路之隔就是Caulfield馬場，是當地三大最受歡迎賽馬場之一，買家可以輕易觀賞賽馬盛會。此外，樓盤除了鄰近Monash大學Caulfield校區，附近有多間當地的精英中、小學，名乎其實為優質名校學區住宅。附近一帶亦設不少購物地點，包括南半球最大購物中心Chadstone Shopping Center，另外亦設多個公園，滿足住客生活所需。



項目亦提供酒店式配套，包括三個獨立入口的奢華大廳，亦設24小時禮賓服務，更有各種不同配套，例如戲院、健身房、水療和桑拿室、VIP宴會室及戶外花園等，還有為住戶提供紅酒冷藏設備。



樓盤坐落於Malvern East，該區平均每周家庭中位收入為1,715澳元，較維州中位收入1,216澳元高，而該區專業人士比例約35.4%，管理人員則佔約17.8%，兩個比例均較維州高。



物業由澳洲頂級建築商Fender Katsalidis建造，於當地享負盛名，其作品包括墨爾本地標Eureka Tower，南半球最高住宅Australia 108，故樓盤的質素絕對有保證。而發展商Benson Group定位高端，過往營運酒莊、私人飛機及豪華橋車等，自從進軍發展房地產以來，一直主力發展豪宅物業。



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墨爾本Monash大學區Vanguard展銷會

日期：7月6及7日(周六、日)

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

免費講座︰「以房養學」實現零學費留學澳洲

講座時間：下午1時及4時(周六)/下午1時(周日)

查詢電話：9863 6375(Kenny 甘生)、6343 1688(Vince 黎生)、9869 1987(Patrick 佘生)

網上登記：http://bit.ly/2YhaJsM

