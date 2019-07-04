【即市分析】恒指整固　兩萬九指日可破？

東方產經專欄作者HS哥：受中美貿易戰暫緩升級刺激，港股7月開局上演「屠熊記」，恒指周二(2日)高開362點後試衝二萬九關雖未果，但收回價28,600至28,999點的熊證(等於3,270張期指)已被「打靶」。周三(3日)恒指表現回軟，惟料整固過後，市況仍有機會反覆向上。



周二港股急升當日，恒指好倉有逾5,900萬元流出，同日淡倉流入逾6,500萬元，累計5天，好倉流出逾4,500萬元，淡倉流入逾1.2億元，顯見淡友並未心息，繼續加注。



恒指熊證重貨區已移至最貼價的29,000至29,099點區間，街貨4.9億份，相對期指張數910張；而牛證重貨區在27,700至27,799點區間，街貨量約5.8億份，相對期指張數1,076張。



技術上，短線恒指調整若守穩100日線(28,604點)樓上，後市向上突破的機會存在，料待29,000至29,199點水平恒指熊證再累積一定街貨，會再有殺熊行動，短線好倉暫可不必急於食胡，待破關再睇位收割。

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