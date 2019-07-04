恒指突破二萬九　友邦騰訊領漲　藥股炒上

恒生指數升穿29,000關，高見29,007點，升152點；國企指數亦逼近一萬一關，高見10,972點。主板成交暫錄逾248億港元。



友邦續創新高，一度高見87.3元，最新升0.4%；騰訊升0.6%。兩股合共貢獻恒指31點。



製藥股中國生物製藥升逾4%，為表現最佳藍籌股；石藥集團漲逾2%。



地產股新鴻基地產、新世界發展、恒基地產股等升1%至2%。內房股碧桂、華潤置地亦上揚。



強勢股續破頂，港鐵公司升近1%至53.9元新高；創科實業高見62.45元。



手機設備股續回吐，舜宇光學科技、瑞聲科技均跌逾1%。





【09:21】恒指上攻28900 重磅股偏軟

美股隔晚三大指數齊創收市新高，港股開市靠穩。恒生指數高開36點或0.13%，報28,891點；國企指數高開4點，報10,926點。



重磅股騰訊高開0.1%，報361港元；昨日創新高的友邦低開0.2%；中移低開0.1%；滙控高開0.3%；建行低開0.3%。



中港地產股續向好，碧桂園高開1.1%；恒隆地產、長實集團、恒基地產等均高開。



藍籌股中，太古股份高開2.1%，為表現最佳；石藥集團高開1.9%；銀河娛樂高開1.6%。表現最差是金沙中國，低開0.6%；萬洲國際、港鐵公司均低開。



新城發展控股大幅低開15.1%。公司主席王振華被刑事拘留，須即時離任。

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