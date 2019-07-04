【即市分析】中俄氣管年底開通　燃氣股逢低吸納…

東方產經專欄作者股博士：中俄東線天然氣管道如無意外將於年底投產通氣，將對內地尤其是東北三省的天然氣供應起重大變化，建議在第三季留意收集燃氣股的機會。(燃氣股板塊表現：https://bit.ly/2tOU3gj )



中國燃氣(00384)在東北三省的戰略布局已久，在東北三省居民用氣的市佔率超過兩成，未來在充足的氣源支持下，料可得到長足發展。早前中燃公布，截至3月31日止全年純利82.2億元，按年增長約35%；每股盈利1.63元，派末期息每股36仙。業績理想，隨即獲大行唱好，其中瑞銀調升中燃目標價至35元，維持「買入」評級。此外，大股東最近增持公司股權，亦為股價帶來支持。



走勢上，由5月低位22.8元，反彈至近日試叩30元大關。若短線受阻回落，將是去年末季以來第三次受制於此位，回吐初步承接在27元水平，可在該水平分注收集。若能以大成交突破30元關，首站目標32至33元水平，年底前的目標反覆向上試去年高位36至37元水平。



另一隻可留意的實力燃氣股乃華潤燃氣(01193)。大行里昂上月的研究報告指出，5月中國平均液化天然氣進口每單位成本較去年12月高位跌超過兩成，按年則跌6%，有關調整料可支持燃氣分銷商的毛利率，故上調潤燃未來三年的盈利預測。



股價方面，潤燃自去年末季低位28元水平重拾升軌，升抵去年下半年的高位39至40元水平再次遇阻，較理想的買入價是候回吐於50日線37元水平分注收集，年底前目標突破40元關，上望42元，穿35元止蝕。



風險因素方面，主要是內地改革接駁費標準，若收費持續下調，將影響燃氣股的毛利率。

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