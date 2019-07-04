魚缸通：散戶炒藥股好和味

G20峰會過後，恒指轉強，周四高開36點後繼續升過百點。致富證券大埔分行經理Gordon話，周四唔少散戶都炒得好開心，特別係炒藥股如中國生物製藥(01177)，除咗其開發「偉哥」藥物獲頒發註冊批件外，中美關係好轉都令藥股負面擔憂減少，投資者紛紛加持。



另外，部分人繼續留意半新股中煙香港(06055)，早兩日有散戶於21港元買入，27元沽出，即買2手已賺過萬，相當回味！新城發展控股(01030)主席及執行董事王振華因個人原因被刑事拘留，以致股價跌11.69%，散戶都趁低吸納博反彈。



Gordon認為，中美關係好轉加上「五窮六絕七翻身」概念，相信恒指重上30,000點不是夢，現時可考慮吸納大型藍籌如騰訊控股(00700)、港鐵公司(00066)等。另可留意內銀股及內房股。



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