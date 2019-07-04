港股格局：許繹彬料若美息確認減　恒指將挾高至三萬點

港股反覆上落。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，「習特」上周末G20友好會面，結果亦屬意料之內，港股在會議曲終人散後，交投氣氛大吹暖風，但直迫二萬九邊緣時，又似乎有點缺乏方向。



他補充，須知道美國總統特朗普雖看似放生華為，實際上美企只可賣小量低技術晶片給華為，並繼續禁足華為參與當地5G建設，兩國關係絕非表面和好那般簡單。該好消息對市場的有效期往往是兩三日，轉而已聚焦美國減息的憧憬，美國7月減息的預期已經高唱入雲，視乎本月底聯儲局議息結果，若真減25點子，恒指有望挾高至三萬點以上。



聯儲局對息口之態度已開始軟化，主要是最近美國經濟數據有放緩跡象，經濟活動開始轉弱，製造業尤為疲弱；當地勞力市場亦開始回軟，而最新出爐的非農就業人數，更大幅低於預期。其次，通脹水平至今仍未標。種種數據均不甚樂觀，所以美聯儲局主席鮑威爾下半年絕不敢輕舉妄動。



若果美息真的下調，港息亦無條件上升，地產板塊必定第一個受惠，觀其走勢料可進一步突破，始終炒減息，及地產股防守力一般較高，在指數逐步升溫時，地產股會是不錯選擇。



貿易戰雖然暫時避免了危機，但中美仍須投入下一回合的談判拉据戰。為了不再受到美國的制肘，總理李克強在大連舉行的達沃斯論壇上表明，中國要更快地強化自我競爭力，「透過實施更大規模減稅降費和「放管服」改革，以及進一步放寬市場准入，為各類企業、內外資企業打造一視同仁、公平競爭的市場環境。鼓勵金融機構加大對小微企業的信貸投放，支持大企業與中小微企業融通發展、優勢互補。」



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm