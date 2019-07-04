史上首次！中國向美國進口40噸農產品　究竟係乜？

中美領導人同意恢復貿易談判後，美國大米業商會(USA Rice Federation)周三(3日)表示，一間中國私人公司於上周向美國買入40噸大米，是中國於2017年7月批准購入美國大米以來首次。



美國糧食商會「USA Grain」的代表透露，該華企向加州大米生產商Sun Valley Rice購入約兩個貨櫃的中米粒，並要求把大米研磨後分裝入袋。



商會代表指出，由於中美博弈時好時壞，目前仍有很多不確定性，業界一度認為打入中國市場的機會消失。至於Sun Valley Rice則希望今次交易可成為美國將來對華輸出更多大米的基礎。



經多年談判後，中國政府前年允許輸入美國大米，但隨即爆發貿易戰。中美領導人早前在日本大阪二十國集團(G20)峰會會面後，中方同意將購買更多美國農產品，美國亦暫停向華貨追加新關稅。



美國商務部上周確認，美國向中國出口54.4萬噸大豆，規模為3月以來最大。



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