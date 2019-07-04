港元拆息︰短息升穿3厘　1個月漲至2.99厘

港匯續強，港元兌美元匯率最新高見7.7827，為兩年最強。港元拆息同樣高企，據香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，短息升至3厘水平以上，其中隔夜息漲至3.14厘，重返4月時高位；1星期拆息升至3.64厘；與樓按相關的1個月期仍升至2.99厘，續創2008年10月金融海嘯後新高；3個月期報2.61厘，亦創2008年11月以來最高。



4/7/2019

隔夜 3.14250厘

1星期 3.64571厘

2星期 3.52857厘

1個月 2.99429厘

2個月 2.65357厘

3個月 2.61871厘

6個月 2.42696厘

12個月 2.42500厘



3/7/2019

隔夜 2.30500厘

1星期 2.67179厘

2星期 2.91500厘

1個月 2.70096厘

2個月 2.55036厘

3個月 2.54429厘

6個月 2.41680厘

12個月 2.41571厘

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