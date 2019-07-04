日經香港PMI略升至47.9　仍處收縮水平

資訊服務公司IHS Markit公布，經季節調整的日經香港採購經理指數(PMI)，由5月份的46.9，升至6月份的47.9，為連續15個月處於50以下的收縮水平，顯示私營經濟的景氣度再度大幅倒退。



期內，新增業務量下跌，而目前的緊縮周期可追溯至去年4月。中國內需下滑是整體新增銷售減少的原因之一，期間來自中國的訂單量跌幅創3年半以來最急。



IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，香港私營經濟的前景於今年中繼續受陰霾困擾。貿戰緊張升溫和近期大規模的抗議活動，皆削弱了市場需求。6月份經營環境因業務活動與新訂單總額下滑，而進一步轉差。



Aw續稱，6月份PMI調查結果大致顯示，按年經濟增長接近1%。企業主要憂慮中國內需與海外市場的訂單急跌，暗示香港經濟在全球貿易環境惡化的情況下，還要面對日益嚴峻的外圍不利因素。



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