【午市重點睇】港元拆息揚升　港匯續呈強

●美國10年期國債孳息率績在2厘樓下，美匯指數報96.72；圓匯處107.7；歐元兌美元企1.128；英鎊弱見1.2567。港匯強見7.7827，為逾兩年高位。在岸、離岸人民幣回升至6.87水平。金價報1,417美元，布油曾升至64.07美元，紐油報56.9美元。道指期貨反覆向下。



●港股突破29,000關後倒跌，恒生指數半日跌30點或0.11%，報28,824點。https://bit.ly/30gvdmd

-異動股：將加入中移5G合作，飛思達曾飆高43%。

-異動板塊：不明朗因素消除，燃氣股全線炒高。

-蠟筆小新食品遭控股股東減持19%股份，股價曾漲8%。

-新股家鄉互動曾爆升逾95%。

-新股坤集團以下限0.5元定價。



●【即市分析】

-內需概念可捧，安踏有望再創新高。https://bit.ly/2XrDUx2

-中俄氣管年底開通，燃氣股逢低吸納…https://bit.ly/30awuuO

-恒指整固，兩萬九指日可破？https://bit.ly/2XnRIIN



●A股快報：滬深三大指數半日跌幅均不足1%。https://bit.ly/2XIl8kh



●亞洲股市：日股中段升不足百點。https://bit.ly/2YvITsV



●香港銀行同業拆息(Hibor)上揚，短息全線升至3厘水平以上，其中隔夜息漲至3.14厘，重返4月時高位；1星期拆息升至3.64厘；1個月期仍升至2.99厘。



●人民幣中間價下調65點子，報6.8705，呈2連跌。



●人行續不進行逆回購操作，淨回籠300億元人民幣。



●史上首次！中國向美國進口40噸農產品，究竟係乜？



●日本收緊韓晶片等出口，南韓財長：將採取直接反制措施。



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