【名家貼士】鄧澤堂：外圍再起風浪　提防港股回吐

致富證券資產管理部董事鄧澤堂表示，「習特會」後中美願意重返談判桌，港股長假期後急揚，惟有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼在接受傳媒訪問時表示，中美貿易戰遲遲未能解決，加上地緣政治緊張局勢令油價飆升，可能會導致明年世界經濟陷入衰退。



他表示，若中美貿談破裂，世界各國可能需要在兩國之間選邊站隊，可能出現較美國與前蘇聯之間的分化更難看的局面。魯賓尼的看法看似比較悲觀，而國際貨幣基金組織(IMF)近日亦提出美國經濟有顯著下跌風險。IMF表示，按照計算模式，美國經濟顯著倒退的下行風險升溫，未來四季GDP出現4.6%倒退的可能性為5%。



技術上，市場對中美貿談的樂觀情緒逐漸減退，加上美國總統特朗普威脅對逾40億美元歐洲貨品加徵關稅，市場避險情緒回升，10年期美國債息跌穿2厘水平，回落至約1.974厘，日圓及金價亦上揚；市場避險胃納再度上升，預料近日急升的港股短期或現回吐，回試27,800點水平。



(作者為註冊持牌人士)

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