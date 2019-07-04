【瑞銀推介】憧憬減息周期加快　地產股購證剖析

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：中美在習特會達成共識，市場由靜待轉趨樂觀，開始注視美國減息預期，主要因為美國10年國債息跌穿2厘，減息周期有望加快，周三(3日)一眾地產相關股炒起。



新鴻基地產有充足土地儲備，其業務涉及物業租賃以及運輸等範疇，風險較分散，而恒基地產的農地儲備非常多，而且已開始逐步轉換。不過周三香港銀行同業拆息抽升，香港樓宇按揭多以港元同業拆息定價或作參考，所以就算美國減息，香港是否能完全受惠或成疑。所以投資者部署地產股亦宜兩手準備。



新地認購證(20106)，行使價141.51港元，2019年11月到期，有效槓桿約10倍。認沽證(26161)，行使價118.88元，2019年8月到期，有效槓桿約20倍。



領展認購證(19900)，行使價111.88元，2019年12月到期，有效槓桿約9.7倍。認沽證(15864)，行使價84.73元，2020年8月到期，有效槓桿約4.5倍。



恒地認購證(20992)，行使價44.436元，2019年10月到期，有效槓桿約9.0倍。



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