李小加：下一階段目標將流浪在外中概股帶回家

內媒報道，香港交易所(00388)行政總裁李小加表示，下一階段的發展目標之一，是把流浪在國外市場的中國本土上市企業帶回國內，如阿里巴巴等「漂泊在外」但「根」在中國的公司。



他稱，5年前阿里巴巴最開始的時候是打算在香港上市，但因當時香港的上市規則不允許同股不同權，最後只能遠走他鄉。港交所經過好幾年的努力，終於取得市場共識，將原有制度中的股權障礙去掉，引入同股不同權的制度安排。此情況下，大量公司決定來香港上市，今年可能陸陸續續有(類似的大公司赴港上市)。



李強調，有關安排並不意味港交所為了讓該些公司在港上市提供綠色通道，他們進入到香港市場跟其他在港上市的公司都是一視同仁。



另外，他又指，港交所不僅要做中國公司的生意，還要做全球公司的生意。儘管全球經濟、中國和美國貿易各方面的不確定性很大，但是上市潮流、整個IPO市場往往取決於公司本身的發展節奏和戰略，不太受外邊市場的影響。今年上半年，港交所融資金額達700多億元，較2018年上半年增長35%，一半以上是新經濟公司。



對於不久前爆出的港交所前員工貪腐醜聞，李小加表示，港交所沒有捲入貪腐案，是交易所的一名前員工涉嫌貪腐被廉政公署調查。香港的上市制度有充分的權利制衡，對於審批監管人員的權限和自由裁決量都有巨大限制，不是想怎麼做就怎麼做。再好的制度也保證不了完全不會有蛀蟲，「但我相信香港的制度自我清洗能力很強，發現『蛀蟲』就能及時清除。」



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

