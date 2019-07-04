【瑞通推介】恒指友邦石藥輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場對中美貿易戰憂慮緩和，加上憧憬聯儲局即將減息，刺激美股創收市新高，道指隔晚收報26,966點，升179點或0.7%。



恒指周三(3日)窄幅上落，收報28,855點，跌20點。周四(4日)早段曾升逾百點，一度重返兩萬九關口之上。其好倉(牛證及認購證)周三淨流入25萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽證)同日淨流入超過1,500萬元，反映較多投資者對後市看法較淡。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,799點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。



券商報告指，內地計劃最遲於2020年取消壽險公司外資持股比例的限制，較原先計劃提早1年，預期友邦保險會是主要的受益者。該股周三繼續破頂，曾高見86.75元，收市亦貼近高位，14日RSI處超買水平，技術走勢向好。股份周四早段一度創下87.3元之歷史新高，但曾回至86元邊整固。周三分別有近180萬和20萬元淨流入其好倉和淡倉，反映投資者傾向看好其後市走向。



石藥集團周三收升2.5%，為表現最佳藍籌，盤中曾再重上13.2元。股份由早前在接近11.2元水平觸底回升，迄今最多累升逾18%，並接連收復10天和20天線。周四早段股份升近3%，高位見13.64元之超過1個月高位，技術上正在挑戰約13.7元之100天線。公司抗血栓藥日前獲美國食品藥品管理局(FDA)批准上市，早前亦獲內地藥品註冊批件，或是支撐近期股價的原因。另外，據報內地日前發布了《第一批國家重點監控合理用藥藥品目錄(化藥及生物制品)》，旨在加強合理用藥管理以及用於公立醫院考核。周三有逾20萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有5萬元淨流入。



有研究中心統計內房公司上半年銷售表現，碧桂園在銷售金額和權益銷售金額均位居行業第一。另有券商報告預期內房股中期核心盈利將按年上升19%，料板塊表現可跑贏大市。該股周三好淡爭持，收市略回，周四早段先輕微回吐，其後迅速倒升3%，見12.3元之兩個月高位，支持為10天線約11.84元。周三有62萬元淨流入其好倉。



有媒體統計新鴻基地產上半年累售約1,710個單位、吸金總額料達185億元，繼續領先同業。另投資者繼續關注本月尾美國聯儲局議息結果，息口敏感的本地地產股周三普遍逆市上升，該股收升1.6%，盤中曾見137.6元創近兩個月高，暫錄3連升。周三分別有119萬和84萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、短期購證(22285)，行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿11倍。貼價、中短期沽證(29374)，行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿9.2倍。



友邦輕微價外、中短期購證(18389)，行使價100元，2019年12月到期，實際槓桿8.9倍。輕微價外、中短期沽證(18344)，行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿8.6倍。



石藥輕微價外、中年期購證(27117)，行使價15.8元，2020年1月到期，實際槓桿5.1倍。



碧桂園輕微價外、中短期購證(25982)，行使價13.14元，2019年10月到期，實際槓桿7.6倍。



新地輕微價外、中短期購證(16141)，行使價150元，2019年10月到期，實際槓桿12.6倍。輕微價外、中短期沽證(16143)，行使價126.8元，2019年11月到期，實際槓桿9.7倍。



紫金價外、中短期購證(12121)，行使價3.8元，2019年12月到期，實際槓桿7.1倍。



恒大輕微價外、中年期購證(19178)，行使價25.8元，2020年2月到期，實際槓桿4.1倍。



中國建材輕微價外、中年期購證(11143)，行使價8元，2020年3月到期，實際槓桿3.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(50250)，收回價28,410點，槓桿比率45.7倍。熊證(60455)，收回價29,390點，槓桿比率43.8倍。



騰訊牛證(69274)，收回價346.1元，槓桿比率19.9倍。熊證(59181)，收回價386.2元，槓桿比率11.6倍。



新上市場內最貼價的石藥牛證(50345)，收回價11.8元，槓桿比率4.9倍。



碧桂園牛證(50255)，收回價11元，槓桿比率6.5倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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