【高盛推介】小米騰訊輪證捕捉

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周三(3日)跌約2.3%，落後大市。周四(4日)早段跌至9.72港元後反彈。其首席財務官周受資受訪時表示，公司今年首季互聯網服務收入按年增長31.8%，以及目前活躍用戶已經覆蓋到全球5億人。此外，該股周三再回購股份，共512萬股，涉資約4,990萬元。



騰訊控股周三亦落後大市，收市跌約0.6%。周四早段則曾升見364.2元，惟及後倒跌。有券商料公司旗下手遊《王者榮耀》推出新版後趨勢正面，及《和平精英》維持健康水平下，可抵銷廣告業務的不明朗因素，該行重申「買入」投資評級。



觀察個股認股證資金流向，可見近期小米認購證獲資金追捧，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,350萬元，為同期最多資金流入的個股認股證相關資產。騰訊方面，則見周三資金轉向部署認購證，錄得約1,640萬元資金流入，為當日最多資金流入的窩輪相關資產。而周二(2日)錄得約320萬元資金流入的認沽證，周三則錄得約250萬元資金流出。



投資者如看好小米，現階段可考慮以中年期的認購證作部署。當中高槓桿的選擇可留意價外幅度約11%，年期約4個月的購證(20423)，行使價10.9元，2019年11月13日到期，實際槓桿6.6倍，3隻類近條款產品中，槓桿最高。



貼價的選擇則可留意價外幅度約4%，年期約5個月的小米購證(20504)，行使價10.2元，2019年12月3日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、類近條款產品中，槓桿最高。



投資者如看好騰訊，現階段可考慮以行使價360至390元間作為篩選認購證的條件。當中高槓桿兼中年期的選擇可留意價外幅度約8%的購證(29007)，行使價389.08元，2019年8月20日到期，實際槓桿18.1倍，行使價360至390元間、中年期產品中，槓桿最高之一。



貼價的選擇可留意價外幅度約5%，年期約3個月的騰訊購證(19164)，行使價377.08元，2019年9月23日到期，實際槓桿11.6倍，貼價兼高槓桿。



相反，投資者如看淡騰訊，現階段可考慮以行使價320至360元間作為篩選認沽證的條件。當中高槓桿兼中年期的選擇可留意價外幅度約8%，年期約3個月的沽證(16680)，行使價329.8元，2019年9月25日到期，實際槓桿12.1倍，行使價320至360元間、中年期產品中，槓桿最高之一。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm