樓價UPDATES：大單位交投增　名家匯四房3920萬沽

換樓需求主導，大單位成交增加，沙田名家匯四房單位，以3,920萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●薄扶林碧瑤灣41座高層單位，實用面積2,079方呎，套三房間隔及工人套房，附有露台，享全海景，以4,168萬元轉手，實用呎價20,048元。



●上環莉景閣高層A室，實用面積333方呎，兩房間隔，以770萬元易手，實用呎價23,123元。



●筲箕灣形薈1B座高層D室，實用面積490方呎，兩房間隔，獲外區租客以22,500元租入，實用呎租約45.9元。



●柴灣杏花邨9座低層6室，實用面積約453方呎，兩房兩廳間隔，外望內園景，以860萬元放售，及後減價52萬元或約6%，以808萬元成交，實用呎價約17,837元。



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九龍區



●何文田富甲半山半山徑21號中層戶，實用面積1,579方呎，四房雙套房間隔，另設工人套房，剛以3,090萬元成交，實用呎價19,569元。



●將軍澳峻瀅II第2座中層E室，實用面積509方呎，兩房間隔，望山景，剛以730萬元成交，實用呎價14,342元，原業主持貨4年，帳面獲利189萬元離場，單位期內升值35%。



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新界區



●沙田名家匯1座高層A室，實用面積2,038方呎，四房連雙套房間隔，連車位以3,920萬元易手，實用呎價19,235元，原業主則於2015年以3,150萬元購入，持貨4年，沽出單位帳面獲利770萬元離場，單位升值約24.4%。



●馬鞍山觀瀾雅軒5座中層A室，實用面積586方呎，兩房間隔，開價約880萬元，議價後累減20萬元，以860萬元易手，實用呎價14,676元。



●青衣青怡花園5座中低層B室，實用面積約343方呎，兩房一廳間隔，望泳池景，放盤三天後，即以600萬元獲買家承接，實用呎價約17,493元。



●東涌影岸‧紅A座中層A室，實用面積780方呎，套三房間隔，望海景，以942萬元易主，實用呎價約12,077元。

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