【高盛推介】友邦再破頂後倒跌　留意高槓桿購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周三(3日)最高見86.75港元，收市升約0.6%。周四(4日)早段繼續上升，更曾升見87.3元，繼周三再創上市新高，惟現倒跌。



有券商指中國將最快在2020年前取消人壽保險公司的外資所有權限制，此政策會令行業出現更多外國參與者，或能加快地域擴張。並指友邦為主要的受益者，料內地加快市場擴張可為該股帶來15億美元的額外價值。該行維持「跑贏大市」投資評級，目標價99元。



觀察個股認股證資金流向，可見近日認購證及認沽證皆見獲資金部署。當中過去3個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約280萬元。而同期認沽證亦皆資金流入，但資金相對較少，只有約90萬元。



投資者如看好，可考慮以行使價87至99元間的條件篩選認購證。當中可留意價外幅度約8%，年期約兩個月，槓桿最突出的友邦購證(29957)，行使價92.93元，2019年8月29日到期，實際槓桿16.4倍，行使價87至99元間產品中，槓桿最高。



相反，投資者如看淡，現階段可考慮以貼價的認沽證作部署。當中可留意價外幅度約11%，年期約3個月的友邦沽證(18401)，行使價76.75元，2019年10月9日到期，實際槓桿11.9倍，貼價、3隻類近條款產品中，槓桿最高。



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