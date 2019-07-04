意大利獲歐盟「放生」　歐股早段靠穩

歐盟「放生」債務水平過高的意大利，暫不對該國作出處分。歐洲三大股市早段靠穩，英國富時100指數低開後回穩，最新報7,609點；德國DAX指數升0.3%，報12,651點；法國CAC指數升0.13%，報5,626點。



早前歐盟就意大利債務水平過高一事展開紀律程序，據傳將對該國進行處分，惟歐盟經濟金融事務專員莫斯科維奇稱，意大利政府可以作出一系列措施，改善債務問題；暗示意大利可以免受處罰。



受消息刺激，意大利富時MIB指數漲0.5%，報22,007點；升幅領先歐洲其他主要股市。



企業消息方面，芬蘭工程公司Metso計劃將旗下礦業部門，與另一家芬蘭工程企業Outotec合併，兩公司股價分別升5.1%及28.4%。



另外，據外媒引述消息人士指，德意志銀行計劃對投資銀行部門進行全面改組，涉及開支或高達50億歐元；其股價微升0.1%。



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