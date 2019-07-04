【市後重點睇】美股休市　油價跌逾1%

2019年07月04日 16:16
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    (美聯社圖片)

    美國10年期國債孳息率處1.95厘，美匯指數報96.72，圓匯處107.8；歐元兌美元企1.128；英鎊報1.2587。港匯於7.78水平徘徊。在岸、離岸人民幣守6.87水平。金價報1,413美元。油價跌逾1%，布油報63.08美元，紐油報56.66美元。美股休市，道指期貨跌20點。

    ●港股突破29,000關後倒跌，恒生指數收市跌59點或0.21%，報28,795點；萬洲國際跌2.7%。https://bit.ly/30gvdmd
    -異動股：半新股沽壓持續，中煙香港曾挫逾兩成。
    -異動股：南北船擬合併，軍工股全線炒高。
    -異動板塊：醫藥股未炒完，中生製藥彈半成。
    -異動板塊：高息股續強勢，領展港鐵齊破頂。

    ●A股快報：滬綜指跌0.3%，險守3000點關。https://bit.ly/2XIl8kh

    ●亞洲股市：日股收升64點，電訊股做好。https://bit.ly/2YvITsV

    ●意大利獲歐盟「放生」，歐股早段靠穩，英國富時100指數低開後回穩，最新報7,609點；德國DAX指數升0.3%，報12,651點；法國CAC指數升0.13%，報5,626點。

    ●【名家貼士】
    -鄧澤堂：外圍再起風浪，提防港股回吐。https://bit.ly/30bRcuA
    -李偉傑：康師傅穩中求勝。https://bit.ly/2KWwlrv
    -譚智樂：龍光地產數據佳現價可吼。https://bit.ly/2XIVjjX

    ●【即市分析】
    -內需概念可捧，安踏有望再創新高。https://bit.ly/2XrDUx2
    -ASM太平洋究竟係抖氣定無力？https://bit.ly/32ccvht
    -中興反覆向上攻認購證。https://bit.ly/325umGN
    -5G概念首選中興通訊。https://bit.ly/325umGN

    ●【大行報告】
    -野村下調中通服目標價。https://bit.ly/2JaM58j
    -野村上調鐵塔目標價。https://bit.ly/2JrRPt9
    -瑞信指內房6月銷售勝預期，首選4股。https://bit.ly/2xxi8Z6

    ●持續上揚！港元升見7.7827，創逾兩年新高。

    ●港元拆息︰短息升穿3厘，1個月漲至2.99厘。
    -陸庭龍指港匯呈強僅屬短暫。

    ●分析料人行將繼續避免人民幣過度貶值。

    ●日經香港PMI略升至47.9，仍處收縮水平。

    ●李小加：下一階段目標將流浪在外中概股帶回家。

    ●土地註冊處：上半年樓宇買賣合約總值按年跌1.5%。

    ●新股專輯：傳中滙集團國際配售已獲足額認購。

    ●新盤部署：
    -平絕全港新盤！菁雋128呎納米戶，入場費僅173.7萬。
    -布少明指天鑽加推單位定價克制。
    -【多相】天鑽全新裝修示範單位有得睇！https://bit.ly/2JlKjQz
    -天鑽提價加推180伙，最快下周賣。

    ●新一批銀色債券下周三起認購，年息最少3厘。
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