【市後重點睇】美股休市　油價跌逾1%

美國10年期國債孳息率處1.95厘，美匯指數報96.72，圓匯處107.8；歐元兌美元企1.128；英鎊報1.2587。港匯於7.78水平徘徊。在岸、離岸人民幣守6.87水平。金價報1,413美元。油價跌逾1%，布油報63.08美元，紐油報56.66美元。美股休市，道指期貨跌20點。



●港股突破29,000關後倒跌，恒生指數收市跌59點或0.21%，報28,795點；萬洲國際跌2.7%。https://bit.ly/30gvdmd

-異動股：半新股沽壓持續，中煙香港曾挫逾兩成。

-異動股：南北船擬合併，軍工股全線炒高。

-異動板塊：醫藥股未炒完，中生製藥彈半成。

-異動板塊：高息股續強勢，領展港鐵齊破頂。



●A股快報：滬綜指跌0.3%，險守3000點關。https://bit.ly/2XIl8kh



●亞洲股市：日股收升64點，電訊股做好。https://bit.ly/2YvITsV



●意大利獲歐盟「放生」，歐股早段靠穩，英國富時100指數低開後回穩，最新報7,609點；德國DAX指數升0.3%，報12,651點；法國CAC指數升0.13%，報5,626點。



●【名家貼士】

-鄧澤堂：外圍再起風浪，提防港股回吐。https://bit.ly/30bRcuA

-李偉傑：康師傅穩中求勝。https://bit.ly/2KWwlrv

-譚智樂：龍光地產數據佳現價可吼。https://bit.ly/2XIVjjX



●【即市分析】

-內需概念可捧，安踏有望再創新高。https://bit.ly/2XrDUx2

-ASM太平洋究竟係抖氣定無力？https://bit.ly/32ccvht

-中興反覆向上攻認購證。https://bit.ly/325umGN

-5G概念首選中興通訊。https://bit.ly/325umGN



●【大行報告】

-野村下調中通服目標價。https://bit.ly/2JaM58j

-野村上調鐵塔目標價。https://bit.ly/2JrRPt9

-瑞信指內房6月銷售勝預期，首選4股。https://bit.ly/2xxi8Z6



●持續上揚！港元升見7.7827，創逾兩年新高。



●港元拆息︰短息升穿3厘，1個月漲至2.99厘。

-陸庭龍指港匯呈強僅屬短暫。



●分析料人行將繼續避免人民幣過度貶值。



●日經香港PMI略升至47.9，仍處收縮水平。



●李小加：下一階段目標將流浪在外中概股帶回家。



●土地註冊處：上半年樓宇買賣合約總值按年跌1.5%。



●新股專輯：傳中滙集團國際配售已獲足額認購。



●新盤部署：

-平絕全港新盤！菁雋128呎納米戶，入場費僅173.7萬。

-布少明指天鑽加推單位定價克制。

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-天鑽提價加推180伙，最快下周賣。



●新一批銀色債券下周三起認購，年息最少3厘。

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