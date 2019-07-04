【fb直播】港股企唔穩29000關　有乜玄機？

港股周四(4日)一度升穿29,000點關，高見29,007點，不過櫈都未坐暖，就要碌番落嚟，呢關係咪唔易過？中美貿談利好因素已經炒完？



發改委就燃氣接駁費回報上限發出指導意見，燃氣股炒上，新奧能源(02688)及中國燃氣(00384)是表現最好的兩隻國指成份股，燃氣股前景可以睇好？



新股市場榮辱互見，周四(4日)上市的內地遊戲開發商家鄉互動(03798)，曾爆升逾95%，持貨的投資者要食胡先？熱炒半新股中煙香港(06055)，今日曾急挫近三成，跌至15蚊樓下，散水味濃？



港元短息抽上3厘，同H按掛鈎的一個月拆息升至2.99厘，當美國減息呼聲高昂之際，香港會唔會調頭加息？抑或只係大型IPO抽資令資金緊張？



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