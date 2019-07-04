會德豐上半年沽1291單位　套現163億元

上半年新盤市場暢旺，會德豐地產常務董事黃光耀指出，集團期內售出1,291個單位，套現163億元，主要來自將軍澳日出康城MONTARA及GRAND MONTARA的，兩期共套現近98億元。



他又指，未來希望加快推出9A期項目，涉及647伙，主打一房及兩房戶，最快未來一至兩個月推售。他亦對下半年樓市走勢樂觀，認為有5至8%的上升幅度。



該公司市務助理總經理陳惠慈指出，筲箕灣ISLAND RESIDENCE，至今累售162伙，佔可供發售單位96%，套現12億元。現餘下7伙標準戶，折實平均折實28,003元，以及一個頂層特色戶，將以招標形式推出，呎價有機會創項目新高。



美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，經該行購入項目的一手買家，可獲贈收租保險，名額3個，最高保額達60萬元。經絡按揭轉介為買家提供全期低至H加1.23厘，現金回贈高達2.1%。



會德豐地產助理總經理(業務拓展)楊偉銘補充，同系啟德OASIS KAI TAK，預計於7月中取得滿意紙，至今累售617伙，佔可供發售單位99%，套現76億元，尚有31伙待售，當中17伙為標準戶。該盤上月以招標沽出兩個低座複式戶，套現近1.01億元。



至於將軍澳MONTEREY將於本周六(7月6日)發售67個車位，售價由252萬至268萬元，總值1.74億元，早前已接獲118個認購登記。



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