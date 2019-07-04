【北水追蹤】新城發展遭洗倉　融創奧園騰訊捱沽

港股高開低走，恒指周四(7月4日)收報28,795點。港股通成交額逾101億元，佔主板成交約14%，北水淨流入金額顯著減少，全日僅約1.8億元人民幣，為仍是連續37交易日錄得淨流入。



北水「洗倉式」拋售新城發展控股(01030)，其港股通錄逾9.4億元淨流出。此前，該公司披露主席及執行董事王振華因個人原因被刑事拘留。



內房股方面，融創中國(01918)之港股通錄逾2.4億元淨流出，中國奧園(03883)亦遭北水淨沽售5,799萬元。惟萬科企業(02202)及華潤置地(01109)之港股通，分別錄得1.18億元及6,151萬元淨流入。



另外，騰訊控股(00700)之港股通，亦錄得1.22億元淨流出。中國建材(03323)則繼續受追捧，其港股通錄9,551萬元淨流入。



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