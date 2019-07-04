瑞銀：A股表現料勝港股　MSCI中國今年睇升10%

瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎預料，MSCI中國今年或升5至10%，又認為中國股市及H股較港股表現強勁；而MSCI香港未見明顯上升空間，預計今年增長或低於5%。



她解釋，中國企業有國策支持，惟香港企業沒有，加上受貿易不確定性及宏觀經濟疲弱等因素影響，現時偏好港股中較具防守性或受惠大灣區建設的板塊。



她又指，近期港元拆息高出英國倫敦同業拆息(LIBOR)，現時兩者間的利差主要是季節因素，令需求大於供應，帶動港元升值，但相信港元拆息短期不會回落，並會維持現水平。



她表示，港元拆息上升對地產影響較大，對融資影響有限，又預計未來本港樓價上升空間不大，但相信樓價不會大幅下跌。



瑞銀預計，美國將於7月減息50個基點，李智穎指本港會否跟隨需視乎拆息水平，由於過去香港並不是每一次都跟隨美國加息，故未必會跟隨減息。



瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆指，中美貿易談判仍難在短期內達成協議，預計受貿易及結構性放緩影響，今年中國經濟增長6.2%。



她指，現時政府仍有較多政策工具去支持流動性，如降準、便利借貸等，預期今年中國有機會降準100至200基點，以維持充足的流動性及支持中小企。不過，相信中國減息機會不大，而人民幣短期內保持穩定，跌穿七算機會不大。

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