貴過新盤！屯門150呎公屋做價過2球　私宅要逾300萬

屯門新盤入場費僅約170餘萬元起，比同區公屋更平。祥益胡志偉表示，區內二手私樓少有同類100餘方呎細面積單位，現時最細面積住宅，為公屋良景邨實用面積150方呎戶，最近已補價自由市場成交價約210萬元，呎價約14,000元。而該類單位由於涉及樓價不多，故向來受投資者追捧，市值月租可達6,000元，但現時市場未有放盤。



至於私宅市場，區內放盤開價均逾300萬元。鄰近菁雋單幢樓多寶大廈，一個實用面積252方呎放盤，一房間隔，叫價345萬元，料為區內入場單位。



此外，該區私樓瓏門車位，今年登記成交價亦普遍介乎約180萬至260萬元。

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