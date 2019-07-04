高盛唱淡美股：標指升多「5點」就完
2019年07月04日 17:57
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(美聯社圖片)
美股三大指數周三破頂之時，大行高盛出報告唱淡，指在政府政策不確定性及企業盈利展望負面下，美股今年再升空間有限。
高盛在報告中表示，股市僅能再小幅上揚，而後漲勢便會停止，重申2019年底標指數目標在3,000點，即較標指周三收市價2,995點僅相差5點。
高盛首席分析師David Kostin表示，標指今年漲勢90%由價值擴張所推動，企業市盈率由14倍上升到了17倍，惟料2020年盈利將會向下修定。
Kostin續稱，市場同時面對政策不確定性，貿易問題仍懸而未決，聯儲局是否減息也仍不確定，將使得股市難以進一步上漲。
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