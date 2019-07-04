百威亞太：會物色收購對象　非為維持增長

百威亞太(01876)明日(周五)起招股，預計本月19日主板上市。集團執行董事兼首席執行官楊克(Jan Craps)於記者會上表示，公司為一間亞太區公司，又視香港為亞太區金融中心，在港上市是考慮到長遠發展，並很高興能在香港上市。



被問及今年的銷售目標，他指，過去的高端產品銷售及價格均錄得增長，未來銷售目標數字不便透露，但形容為「非常進取」(very ambitious)，對未來業務增長有信心。



併購方面，他表示集團不需要依賴收購維持增長，認為東南亞具有不少增長潛力，但未必需要依賴併購，同時揚言未來會物色收購對象或以合作夥伴形式發展。



對於中國經濟放緩是否會影響集團的中國業務，他指中國的啤酒市場仍穩定，集團於高端啤酒市場擁領導地位，強調啤酒行業發展穩定，不受經濟環境直接影響。



派息政策方面，他表示政策具靈活性，派息視乎不同因素，但投資業務發展將會是首要的考慮。



對於市場有聲音認為百威亞太估值較已上市的啤酒股高，他認為「難找可比較(comparable)的公司」，由於公司業務遍布多個地區，在不同地方均具領導地位，業務增長強勁。



是次上市百威亞太計劃集資764.46億元，並沒有引入基礎投資者。聯席保薦人之一的摩根士丹利的代表稱，此做法是考慮到流通性，冀全球投資者都有機會參與。



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