當經濟放緩遇上貿易戰　為何股市仍能創新高？

美股標指再創新高，周三(3日)半日收報2,995點，距離3,000點關口僅餘不足5點，但與此同時，全球各國不斷傳來負面的經濟消息！在歐洲，法國、意大利面臨債務過高的問題，德國過去數月屢次下調經濟預測；在亞洲，中國經濟增長放緩、南韓出口數據持續疲弱；而更重要的是，世界兩個最大經濟體－－中美兩國的摩擦至今仍未解決。



知名財經雜誌《福布斯》專欄作家Kenneth Rapoza認為，美股能夠再創新高的原因，不是因為共和黨的減稅政策，也不是因為貿易戰暫時「不升級」；而是由於日本、歐洲央行等貨幣機構以及美國聯儲局的低利率政策。



Rapoza解釋，股市正在上漲，是因為沒有其他地方可以投入資金，保守的投資只會成為「輸家」。投資者要買入高回報的投資，或者至少，必須購買標準普爾500指數的收息股才可得到一定回報。此外，世界各國央行不僅經常「放水」幫助支撐股市，同時正在逼使每個人加入其中。



他又指出，特朗普也喜歡低利率。由於貿易戰，他在過去數月一直抨聯儲局主席擊鮑威爾，要求他減息。Rapoza認為，如果沒有中央銀行的支持，股市上揚的周期將會更短。

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