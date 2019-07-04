證監會關注企業收購及出售項目的失當行為

香港證監會發表有關董事在考慮企業收購或出售項目時操守及責任的聲明，指出在2017年及2018年，該會就建議的企業交易或其他行動，向超過46家上市公司發出關注函。當中，55%以上的個案涉及建議企業收購或出售項目。



該會指，與企業收購及出售項目有關的失當行為，包括欠缺獨立的專業估值、判斷及問責性等。在某些個案中，董事沒有評估擬進行的收購項目可能對上市公司的財務狀況所構成的不利影響。



該會亦注意到，在一些可疑的交易中，據稱獨立的第三方之間存在未經披露的關係或安排。這些常見的失當行為已引起該會關注，以及在某些情況下導致該會介入。

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