就在剛剛！歐洲最安全資產遭市場拋售

國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德有機掌舵歐洲央行，市場猜測該行將進一步量化寬鬆，市場追逐更高回報下，被指是「最安全資產」的德國10年期國債遭到拋售，拉低其孳息率首次跌破歐洲央行-0.40%的存款機制利率，低見-0.406%。



貝萊德全球基本固定收益戰略負責人Marilyn Watsona表示，市場真的在說期望歐洲央行做得更多一些，預計孳息率仍將繼續下跌。



高盛集團預計，若未來歐洲央行真的通過減息或新的量化寬鬆政策來增加刺激措施。到2019年底，歐元區基準孳息率將下滑至-0.55%。



歐元區5月零售銷售月率錄得-0.3%，遠低於預期的0.3%和前值的-0.1%。歐元區債券今年全線飆升，早在10年期德國國債債息觸及紀錄低點之前，法國、德國、瑞典、荷蘭、瑞士的10年期國債收益孳息經低於0，進入負收益率階段。



瑞穗國際歐洲利率策略主管Peter Chatwell表示，在此市況下投資者或將湧向30年期德國國債更有價值，因為後者的孳息率仍為0.25%。

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