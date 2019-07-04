【專家分析】日圓兌港元今年升穿7.8？明年見8.3？

美國聯儲局本月減息已高唱入雲，不少分析員預期美元勢轉弱，強日圓的勢頭亦難阻。華爾街大行摩根士丹利將日圓兌每美元的年底預測，由原本108上調至102，明年底料進一步升至94水平，相當於港元兌每百日圓升穿八算，見8.29港元。花旗技術策略員Shyam Devani更預期，隨着美債孳息進一步下跌，日圓兌每美元今年將升向100關(約每百日圓兌7.8港元)。



大摩全球外匯策略主管雷德克指出，由於美債孳息下跌的速度快過歐洲和日本，以致不論名義或實際息差對美元帶來的支持均正在減少，當前的環境與2016年初相似，當時通脹預期下跌的速度快過名義孳息，促使美元兌日圓下跌20%。



瑞穗亦預期日圓未來數月會跑贏歐元和美元，預期日圓兌每美元年底升至103左右，日圓兌每歐元則可能升至117水平。該行首席市場經濟唐鎌大輔相信，由於美債孳息下跌，美元經過5年強勢後，兌大部分貨幣將持續轉弱。



●政治問題衝擊 歐元受壓

唐鎌續指，聯儲局減息空間較歐洲央行大，歐洲央行的放水空間又較日本央行大，因而對美元和歐元構成壓力，令日圓有望跑出。而且，歐洲面對更多政治問題，令歐元面臨的壓力較日圓大。



現時，期貨交易員預定聯儲局本月會減息0.25厘，未來一年將累減約1厘。市場亦正押注歐央行會於9月或之前減息。10年期德國國債孳息周四跌見負0.409厘，首次低過歐央行的負0.4厘存款利率。



美國今日公布最新就業數據前，美元周四兌主要貨幣普遍下跌，日圓兌每美元高見107.71，升0.09%；日圓兌每歐元則跌0.1%，至121.72。澳元一度升至70.48美仙的兩個月新高，但之後倒跌。



●脫歐或延期 英鎊睇升6%

與此同時，瑞典商業銀行預期，美元轉弱及英國脫歐期限可能第三度押後，英鎊年底前或升至1.33美元，較現水平有約6%上升空間。該行分析員Kiran Sakaria認為，英鎊已見底，原因是美國經濟將開始放慢，聯儲局亦勢將減息。反之，英倫銀行已表明若順利脫歐，將會加息，雖然市場押注全球經濟放慢，將促使該行掉頭減息。



不過，部分投資者正憂慮一旦英國前外相約翰遜未來數周當選首相，可能增加英國在無協議下脫歐的風險，觸發英鎊下跌。英鎊周四跌0.06%，低見1.2567美元。



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