新盤UPDATES︰天鑽提價加推　維港頌最後兩伙沽出

上半年新盤銷情熾熱，發展商看好後市，相繼加推新一批單位發售，另外亦有全新項目，部署於未來一至兩個月登場。



●平絕全港新盤！菁雋128呎納米戶 入場費僅173.7萬

佳源國際控股(02768)與陞域集團等的屯門菁雋，剛發出全新2號價單，提供36伙，扣除新增最多22%總折扣優惠後，平均呎價約1.49萬元。當中包括首度推出細絕近年新盤市場的面積128方呎納米戶，是次入場單位為7樓31室，價單售價222.8萬元，折實僅約173.78萬元，平絕全港新盤，呎價約13,577元。



若與首張價單入場單位之一的7樓32室比較，單位面積131方呎，當時120天付款計劃照售價計，為285萬元，呎價21,756元，兩單位呎價相差約37.6%。



陞域集團主席鄧耀昇表示，對樓市前景有信心，今次以貼市價重推，相信會受市場歡迎。

資料顯示，該盤去年11月推出首張價單，平均呎價16,937元，貴絕屯門區新盤歷來開價。面積131方呎開放式戶入場費285萬元，呎價更高達21,756元，當時貴過鰂魚涌藍籌屋苑太古城。



●陳永傑料菁雋可吸引居屋回流客

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市氣氛逐漸向好，美國下半年亦大有機會減息兩次。屯門菁雋剛推出2號價單，折實平均實用呎價約1.49萬元，對比起去年11月首推平均價低約12%。由於入場費低，料吸引年輕上車客。



他續稱，新居屋早前接獲30多萬份申請，但等候時間長，加上中籤機會低，相信部分居屋客會轉向一手市場。



新界東方面，同日大埔天鑽亦公布新一張價單，對比起1月份首張價單略貴，但中原城市指數同期升幅約為7至8%，可見發展商加價相當克制，料可吸引換樓客。



●布少明指天鑽加推單位定價克制

大埔天鑽今日(7月4日)加推180伙，扣除最高折扣18.5%後，呎價12,790至18,073港元，加價約4至5%；美聯住宅部行政總裁布少明稱，加推單位定價克制，預料市場反應理想，是次主打大單位，與其他主打細單位樓盤客源不同。



該盤加推的180伙中，包括首推全新第3座，加推單位整體實用面積由457至761方呎，亦包括62伙特色戶。



另外，布估計，本月一手成交量可回升至約2,000宗。



●貴過新盤！屯門150呎公屋做價過2球 私宅要逾300萬

佳源國際控股(02768)與陞域集團等的屯門菁雋，剛發出全新2號價單，提供36伙，扣除新增最多22%總折扣優惠後，平均呎價約1.49萬元。當中包括首度推出細絕近年新盤市場的面積128方呎納米戶，是次入場單位為7樓31室，價單售價222.8萬元，折實僅約173.78萬元，平絕全港新盤，呎價約13,577元。若與首張價單入場單位之一的7樓32室比較，單位面積131方呎，當時120天付款計劃照售價計，為285萬元，呎價21,756元，兩單位呎價相差約37.6%。



資料顯示，該盤去年11月推出首張價單，平均呎價16,937元，貴絕屯門區新盤歷來開價。面積131方呎開放式戶入場費285萬元，呎價更高達21,756元，當時貴過鰂魚涌藍籌屋苑太古城。



●天鑽全新裝修示範單位有得睇！

中國海外發展(00688)旗下大埔天鑽開放全新裝修示範單位，參照第11座8樓C室搭建，實用面積583方呎，原裝間隔三房設計，大廳連接面積22方呎露台，廚房以開放式設計。



●天鑽提價加推180伙 最快下周賣

發展商積極促銷貨尾。中國海外地產董事總經理游偉光稱，旗下大埔天鑽已售約950伙，今日(7月4日)加推180伙，包括首推全新第3座。



加推單位整體實用面積由457至761方呎，扣除最高折扣18.5%後，呎價12,790至18,073港元，加價約4%至5%，是次亦包括62伙特色戶。



他透露，項目全新示範單位即日起開放，最快明日(5日)起收票及下周發售。近期市況回暖，新盤銷情暢旺，預料下半年樓市平穩發展。



●會德豐上半年沽1291單位 套現163億元

上半年新盤市場暢旺，會德豐地產常務董事黃光耀指出，集團期內售出1,291個單位，套現163億元，主要來自將軍澳日出康城MONTARA及GRAND MONTARA的，兩期共套現近98億元。



他又指，未來希望加快推出9A期項目，涉及647伙，主打一房及兩房戶，最快未來一至兩個月推售。他亦對下半年樓市走勢樂觀，認為有5至8%的上升幅度。



該公司市務助理總經理陳惠慈指出，筲箕灣ISLAND RESIDENCE，至今累售162伙，佔可供發售單位96%，套現12億元。現餘下7伙標準戶，折實平均折實28,003元，以及一個頂層特色戶，將以招標形式推出，呎價有機會創項目新高。



美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，經該行購入項目的一手買家，可獲贈收租保險，名額3個，最高保額達60萬元。經絡按揭轉介為買家提供全期低至H加1.23厘，現金回贈高達2.1%。



會德豐地產助理總經理(業務拓展)楊偉銘補充，同系啟德OASIS KAI TAK，預計於7月中取得滿意紙，至今累售617伙，佔可供發售單位99%，套現76億元，尚有31伙待售，當中17伙為標準戶。該盤上月以招標沽出兩個低座複式戶，套現近1.01億元。



至於將軍澳MONTEREY將於本周六(7月6日)發售67個車位，售價由252萬至268萬元，總值1.74億元，早前已接獲118個認購登記。



●Mount Vienna底層複式戶加價一成

AG ASIA及興勝創建（00896）等合作發展的沙田樂林路豪宅Mount Vienna，其中地庫、地下及1樓B單位，屬底層複式戶，單位面積2,460方呎，花園與前庭面積分別1,544與210方呎，價單售價由1.03億元，調升9.7%至1.13億元，呎價45,935元。上址曾四度提價，累積加幅18.9%。



●新盤成交：維港頌最後兩伙沽出套現近1.27億

長實集團(01113)旗下北角維港頌沽出最後兩伙，套現近1.27億元，市傳單位由相關人士購入。據一手銷售資訊網資料，上述單位包括8座33樓A室，實用面積1,322方呎，天台面積390方呎，成交價6,580萬元，呎價49,773元。而另一個為8座32樓A室，成交價6,075.1萬元，呎價45,954元。



●瑧頤單日沽兩伙 低層一房戶529萬沽

新世界發展(00017)旗下元朗瑧頤是日錄得2宗成交，其中2樓B5一房戶，實用面積316方呎，成交價為529萬元，呎價16,741元。項目開售至今近兩周已沽出173伙，售出全項目逾半單位，反應十分理想。



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