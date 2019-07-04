【乜樓都升】居屋海富苑呎價撲兩萬　荃景花園破頂

即使有新居屋推出，但在置業需求強勁下，今年同類二手物業買賣暢旺。旺角海富苑海寧閣高層10室，實用面積211方呎，於已補價自由市場以408萬元轉售，呎價19,336元，料創全港資助房屋次高。



據了解，何文田冠熹苑高層10室，實用面積同為211方呎，以開放式間隔，去年8月以420萬元易手，呎價達19,905元，紀錄保持至今仍未被打破。



將軍澳居屋寶盈花園亦錄得呎價破頂個案，一個5座低層F室，實用面積431方呎，以659萬元自由市場價登記易手，呎價15,290元。市場人士指出，由於該屋苑同類細單位已補價放盤罕有，故做價表現理想。



另外，大型屋苑二手市本月「開齋」錄高價個案。荃灣荃景花園10座高層B室獲買家以656萬元購入，創項目2期兩房戶新高，以實用面積431方呎計，呎價15,220元。美聯鍾家豪表示，該單位6月叫價660萬元放售，有同區分支家庭為加快入市，僅議價4萬元，即購入自用。而踏入7月份，該區睇樓量好轉，按周上升約30%。



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