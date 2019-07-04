三星S10系列手機報捷　開售一季賣出1600萬部

市場調查機構Counterpoint Research統計報告顯示，今年3月至5月三星手機銷售迎來高峰，旗下Galaxy S10、S10+以及S10e三款智能手機，累計銷量達1600萬台，較去年同期的Galaxy S9銷量升12%。



報告並指，相比去年的S9，Galaxy S10系列明顯有所提升，主要是三星今次的訂價策略覆蓋中價至高價，客戶層面亦變得廣闊，這令三星在全球智能手機的市場份額有不俗的增長，尤其是高端手機的市佔率，從之前的23%提升至25%。



分析指，雖然Galaxy S10系列已經進入宣傳後期，但隨着三星另一款旗艦新機Galaxy Note 10開售後，S10系列將會有新一波減價促銷，或令銷量再度加速。



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