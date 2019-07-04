福士經典甲蟲小巴復活　電動化及具AI智能!

外媒報道，福士汽車歷史上曾誕生過許多經典車型，而其中迷你甲蟲小巴這一類別，自然讓人瞬間想起，在1950年誕生的那款福士T1，在當時更成為流行時尚產物，而現在福士汽車終於打算用電氣化來復活這樣一款經典巴士，並且將其命名為Type 20。



福士T1當年的代號為Type 2，是真正意義上的福士旗下第二款車型（Type 1就是甲蟲），實際上在兩年前，福士汽車推出的那款IDbuzz概念小巴就多少有些T1的影子，而現在這款從命名上一眼就看得出是向當年的福士T1致敬的電動巴士，並且是從1962款福士T1中吸取靈感。



Type 20是一輛相當複古風的概念車，但從3D打印輪轂以及後視鏡不難看出，福士還是加入了許多現代化的設計元素在其中。而在車輛內部，福士使用一台電動引擎，最高可輸出120匹馬力。



除此之外，這輛Type 20還使用福士與保時捷聯手打造的空氣懸架，配合人工智能(AI)識別系統，Type 20在感應到有乘客上車時便會自動調整車身高度。同時駕駛員艙門配備面部識別系統，防止車輛被盜竊問題。



不過，福士將不會為這款電動甲蟲小巴配備自動駕駛技術。



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