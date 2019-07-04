滙豐調查：年輕專才出埠打工　最愛嚟香港！　

唔少年青人都想趁30歲前去Working Holiday，但有冇諗過直情喺嗰邊搵份長工？根據滙豐銀行一項調查發現，千禧及Z世代嘅專業人士去海外打工，人工同埋就業前景都有大躍進！其中人工會多逾三成，而香港更加喺海外打工首選三大地區之一，人工會加逾四成添！



今次調查就訪問咗18,000個分布163個海外地區嘅就業人士，結果顯示，18至34歲嘅年輕專業人士，平均年薪可以由40,358美元(約31.5萬港元)升至54,484美元(約42.5萬港元)，升幅達35%。



除咗人工升幅，去海外就業都有其他得着。有逾三成海外就業嘅年輕人感覺升職升得快啲；有七成人話學咗啲新技術；有五成半人話增強咗自信心。



另外，調查報告亦特別提到三個最廣受好評嘅海外就業地區，包括香港、阿聯酋及英國。其中，超過三分之二，介乎18至34歲嘅專業人士話嚟到香港就業對事途有幫助，一般仲加薪41%。



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